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Ракурс
Бойцы ГПСУ уничтожили группу штурмовиков рф. Фото: ДПСУ

Пограничники устроили минную «вечеринку» оккупантам в Бахмуте (ВИДЕО)

15 апр 2023, 19:21
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Українські прикордонники атакували за допомогою мін атакували позиції російських загарбників у Бахмуті.


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Група ворожих штурмовиків намагалася просунутися в місті, але на перешкоді стали бійці ДПСУ. Ворога спершу виявила аеророзвідка, а потім противника накрили мінометним вогнем. Відповідне відео у Tlelegram15 квітня опублікувала Державна прикордонна служба України.

Мінну вечірку влаштували штурмовикам, — зазначили прикордонники.

А тим часом бійці Сил оборони поповнили обмінний фонд. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що в районі Мар’їнки Донецької області військовослужбовці взяли у полон щонайменше шістьох російських загарбників. Частина з цих ворожих солдатів були мобілізовані в татарстані та башкортостані.

Нагадаємо, у мережі з’явилося відео, як військовослужбовці з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ЗСУ завдали ударів по позиціях окупаційної армії росії, які розташовані на трасі західніше населеного пункту Новобахмутівка на Донеччині.

Источник: Ракурс


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