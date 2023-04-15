Бойцы ГПСУ уничтожили группу штурмовиков рф. Фото: ДПСУ

https://racurs.ua/n182039-pogranichniki-ustroili-minnuu-vecherinku-okkupantam-v-bahmute-video.html

Ракурс

Українські прикордонники атакували за допомогою мін атакували позиції російських загарбників у Бахмуті.

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Група ворожих штурмовиків намагалася просунутися в місті, але на перешкоді стали бійці ДПСУ. Ворога спершу виявила аеророзвідка, а потім противника накрили мінометним вогнем. Відповідне відео у Tlelegram15 квітня опублікувала Державна прикордонна служба України.

Мінну вечірку влаштували штурмовикам, — зазначили прикордонники.

А тим часом бійці Сил оборони поповнили обмінний фонд. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що в районі Мар’їнки Донецької області військовослужбовці взяли у полон щонайменше шістьох російських загарбників. Частина з цих ворожих солдатів були мобілізовані в татарстані та башкортостані.

Нагадаємо, у мережі з’явилося відео, як військовослужбовці з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ЗСУ завдали ударів по позиціях окупаційної армії росії, які розташовані на трасі західніше населеного пункту Новобахмутівка на Донеччині.