Морські піхотинці ЗСУ знищили росіян на трасі біля Новобахмутівки

https://racurs.ua/ua/n181979-morski-pihotynci-zsu-znyschyly-rosiyan-na-trasi-bilya-novobahmutivky-video.html

Ракурс

Військовослужбовці з 36-ї Окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Збройних сил України нанесли удари по позиціях окупаційної армії росії, які розташовані на трасі західніше населеного пункту Новобахмутівка на Донеччині.

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Про це повідомляє 13 квітня аналітичний канал DeepState.

Нагадаємо, як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, захисники України щодня відбивають 40−50 спроб штурму у Бахмуті та понад 500 обстрілів.

Оскільки противник зазвичай програє у вуличних боях, він обирає тактику тотального знищення будівель і споруд. Рівняє місто із землею, щоб позбавити наших оборонців можливості тримати позиції, — розповіла Маляр.

За Бахмут точаться важкі бої.