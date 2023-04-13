Ракурсhttps://racurs.ua/
Морські піхотинці ЗСУ знищили росіян на трасі біля Новобахмутівки
Морські піхотинці ЗСУ знищили росіян на трасі біля Новобахмутівки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181979-morski-pihotynci-zsu-znyschyly-rosiyan-na-trasi-bilya-novobahmutivky-video.htmlРакурс
Військовослужбовці з 36-ї Окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Збройних сил України нанесли удари по позиціях окупаційної армії росії, які розташовані на трасі західніше населеного пункту Новобахмутівка на Донеччині.
.
Про це повідомляє 13 квітня аналітичний канал DeepState.
Нагадаємо, як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, захисники України щодня відбивають 40−50 спроб штурму у Бахмуті та понад 500 обстрілів.
Оскільки противник зазвичай програє у вуличних боях, він обирає тактику тотального знищення будівель і споруд. Рівняє місто із землею, щоб позбавити наших оборонців можливості тримати позиції, — розповіла Маляр.
За Бахмут точаться важкі бої.