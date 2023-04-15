Севастопольская бухта. Фото: Суспільне

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Севастопольська бухта в Криму була перекрита російськими загарбниками у суботу, 15 квітня.

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Ще вранці командування чорноморського флоту росії почало зупиняти рух пасажирських катерів через бухту, де базуються ворожі кораблі. А вже згодом для перекриття входу росіяни використали великі плавучі конструкції. Про це повідомив Telegram-канал «Крымский ветер».

У мережі з’явилися світлини на яких видно, що щонайменше три плавучі конструкції були встановлені на вході до Севастопольської бухти. Довгасті модулі закривають близько половини входу в бухту, ширина якого складає приблизно 400 м.

У диспетчерській пасажирського флоту севастопольського підприємства «Севелектроавтотранс» зазначили, що рейси були закриті до «особливого розпорядження».

Так званий губернатор Севастополя михайло развожаєв у Telegram написав, що рейд було перекрито з огляду нібито на традиційні профілактичні роботи з протипідводно-диверсійного забезпечення.

Нагадаємо, востаннє ворог вже не вперше закриває Севастопольську бухту. Зокрема, переправу регулярно закривають після вибухів у Криму.

Так, 22 березня до таких дій росіяни вдалися після кількох гучних вибухів у бухті. А 29 жовтня 2022 року атака безпілотників на чорноморський флот росії в Севастопольській бухті призвела до ураження щонайменше трьох ворожих кораблів. Тоді постраждали кораблі класу «Адмірал Григорович», «Адмірал Макаров» та на тральщик «Іван Голубець».

Джерело: «Крымский ветер»