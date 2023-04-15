Взрывы прогремели на полигоне в казани. Фото: российские Telegram-каналы

https://racurs.ua/n182044-desyatki-okkupantov-razletelis-na-kuski-podrobnosti-vzryvov-na-poligone-v-kazani.html

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Нове відео вибухів на території танкового полігону в казані з’явилося в мережі.

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Автор відео заявив про детонацію боєприпасів, внаслідок чого нібито багато загиблих та поранених. Він показав кадри, на яких видно великий стовп диму. Це повідомлення 15 квітня публікують різні Telegram-канали.

За його словами, причиною вибухів та пожежі на військовому полігоні стала детонація боєприпасів. Нібито 30 російських солдатів «відразу розірвало», а 70 окупантів дістали поранення.

Тим часом у прес-службі головного управління мнс росії у татарстані заявили, що жодних повідомлень про вибухи або загоряння у південній частині міста до них не надходили. Однак, як відомо, російська влада постійно замовчує подібні інциденти та не бажає розкривати втрати своєї загарбницької армії.

Нагадаємо, 15 квітня поблизу казані в російській федерації гриміли потужні вибухи. Місцеві мешканці заявляють про щонайменше два потужні вибухи, які сталися в районі танкового полігону. Після вибухів виникла пожежа, чорним дим від якої видно із навколишніх селищ.