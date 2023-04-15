Пожежа у районі танкового полігону в казані. Фото: росЗМІ

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Вибухи та пожежа сталися в південній частині російської казані у суботу, 15 квітня.

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Місцеві жителі чули про гучний вибух в районі танкового полігону. Деякі ж кажуть про два потужних вибухи, які відбулися з перервою. Розповідають, що внаслідок вибуху затрусились вікна в одному з житлових комплексів. Про це повідомляє місцеве видання inkazan.

Після вибухів виникла пожежа, чорним дим від якої видно із селищ салмачі, усади, вознесенське.

Однак у міністерстві з надзвичайних ситуацій росії зробили вигляд, що начебто нічого не сталося. У відомстві заявили, що нібито не отримували жодних повідомлень про вибухи, вибухи або загоряння в районі полігону.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Мелітополі було чути вибухи. Так, 14 квітня вибух прогримів на території залізничного депо, де російські окупанти не лише концентрують техніку і боєприпаси, але й розмістили ремонтну базу.

Джерело: inkazan