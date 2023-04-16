Желто-горячее солнце в мирном небе засияет по всей Украине — Пасхальное поздравление Зеленского

https://racurs.ua/n182045-jelto-goryachee-solnce-v-mirnom-nebe-zasiyaet-po-vsey-ukraine-pashalnoe-pozdravlenie-zelenskogo.html

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Володимир Зеленський, президент України привітав громадян нашої країни із Великоднем. Глава держави цього року записав відео з цього приводу у Києво-Печерській Лаврі, яка навесні 2023 року почала позбуватися атрибутів суто «руського миру», а саме присутності виключно кліру УПЦ МП.

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Президент у зверненні нагадав, що в українців буде одне велике свято на увесь народ — перемога у визвольній війні:

Ми просимо сприяння у небесних сил — зберегти життя наших воїнів у боротьбі проти російських окупантів. Ми відзначаємо сьогодні свято Великодня з непохитною вірою в нашу перемогу.

Зеленський нагадав — українці вже пройшли у боротьбі з російською нечистю чималий шлях, але попереду чи не найважча з вершин.

Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі, на всіх тимчасово окупованих чортами територіях. Сонце засяє на півдні, сонце засяє на сході, сонце засяє в Криму. Жовтогаряче сонце в мирному синьому небі, і це — світло справедливості. Христос Воскрес! — йдеться у привітанні президента України.

Нагадаємо, 16 квітня християни східного обряду відзначають найвеличніше свято — Світле Христове Воскресіння, або Великдень.

Великдень, а саме так здавна називали українці цю особливу неділю року, є найдавнішим і найголовнішим християнським святом усього богослужебного року і приурочене Воскресінню Ісуса Христа.

За Євангеліями, після того, як Ісус прийшов до Єрусалима, був зраджений і страчений на хресті, а потім похований у печері відданими учнями — Він воскрес. Недільного дня, прийшовши до Його гробу, жінки-мироносиці виявили, що місце поховання порожнє. Натомість побачили ангела, який сповістив їм, що Ісус воскрес. Невдовзі одній із них явився Христос і сказав про Своє воскресіння. Радісна звістка надзвичайно швидко поширилася Єрусалимом, а потім і всією Іудеєю.