Ничего святого - россия атаковала Украину даже в ночь Пасхи, в Николаевской области погибли двое подростков

https://racurs.ua/n182047-nichego-svyatogo-rossiya-atakovala-ukrainu-daje-v-noch-pashi-v-nikolaevskoy-oblasti-pogibli.html

Ракурс

Не маючи нічого святого, ворог продовжив атакувати Україну навіть у ніч Великодня: на Миколаївщині загинули двоє підлітків.

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Миколаївщина

Сьогодні вночі ворожого удару зазнала Снігурівська громада. В одному з населених пунктів внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.

Запоріжжя

Ворог здійснив масовану атаку. У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу.

Руйнувань зазнали й будівлі поруч.

У Запоріжжі ворог поцілив у зелену зону. Наслідки наразі встановлюються.

Херсонщина

За минулу добу противник здійснив — 70 обстрілів області.

Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію школи та державної установи виконання покарань у Херсоні. Дві людини загинули, ще двоє дістали поранення.

Сумщина

Надвечір Великодня російська армія вчергове нанесла ураження з повітря по прикордонню Сумської області.

Близько 22.40 15 квітня зафіксовано авіаудар, ймовірно керована бомба, в комунальну установу в Шосткінському районі.

Інформація про постраждалих уточнюється. Попередньо, поранена цивільна особа. На місці працюють правоохоронці та ДСНС.