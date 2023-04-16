Состоялся большой обмен пленными — Украина вернула 130 бойцов

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Україна повернула ще 130 людей у межах великоднього обміну полоненими. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.

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Додому з полону їдуть військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ. Це рядові та сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках, повідомив 16 квітня голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він наразі не вказав формулу обміну з московитами.