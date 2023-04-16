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Состоялся большой обмен пленными — Украина вернула 130 бойцов
Состоялся большой обмен пленными — Украина вернула 130 бойцов (ФОТО)https://racurs.ua/n182051-sostoyalsya-bolshoy-obmen-plennymi-ukraina-vernula-130-boycov-foto.htmlРакурс
Україна повернула ще 130 людей у межах великоднього обміну полоненими. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.
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Додому з полону їдуть військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ. Це рядові та сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках, повідомив 16 квітня голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Він наразі не вказав формулу обміну з московитами.
Наші люди повертаються додому. Великдень. Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них, — прокоментував Єрмак обмін у своїх соцмережах.
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