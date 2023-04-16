Відбувся великий обмін полоненими - Україна повернула понад 100 бійців

https://racurs.ua/ua/n182051-vidbuvsya-velykyy-obmin-polonenymy-ukrayina-povernula-ponad-100-biyciv-foto.html

Ракурс

Україна повернула ще 130 людей у межах великоднього обміну полоненими. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.

.

Додому з полону їдуть військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ. Це рядові та сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках, повідомив 16 квітня голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він наразі не вказав формулу обміну з московитами.