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Ракурс
Відбувся великий обмін полоненими - Україна повернула понад 100 бійців

Відбувся великий обмін полоненими — Україна повернула понад 100 бійців (ФОТО)

16 кві 2023, 10:01
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Україна повернула ще 130 людей у межах великоднього обміну полоненими. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.


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Додому з полону їдуть військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ. Це рядові та сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках, повідомив 16 квітня голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він наразі не вказав формулу обміну з московитами.

Відбувся великий обмін полоненими - Україна повернула понад 100 бійців

Наші люди повертаються додому. Великдень. Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них, — прокоментував Єрмак обмін у своїх соцмережах.

Відбувся великий обмін полоненими - Україна повернула понад 100 бійців

Відбувся великий обмін полоненими - Україна повернула понад 100 бійців

Джерело: Ракурс


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