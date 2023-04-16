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Ракурс
Разведчики ГУР показали, как святили пасхальные корзины

Разведчики ГУР показали, как святили пасхальные корзины (ФОТО)

16 апр 2023, 11:15
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Розвідники Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони показали, як святили великодні кошики.


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На світлинах, розміщених у соцмережах відомства, обличчя усіх співробітників спецслужби заблюрені. Помітно, що на службі у невеликому храмі перебувало декілька десятків розвідників.

Розвідники ГУР показали, як святили великодні кошики

Розвідники ГУР показали, як святили великодні кошики

На фото можна розпізнати тільки очільника ГУР Кирила Буданова. Його обличчя не приховували.

Розвідники ГУР показали, як святили великодні кошики

Источник: Ракурс


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