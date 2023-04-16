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Разведчики ГУР показали, как святили пасхальные корзины
Разведчики ГУР показали, как святили пасхальные корзины (ФОТО)https://racurs.ua/n182055-razvedchiki-gur-pokazali-kak-svyatili-pashalnye-korziny-foto.htmlРакурс
Розвідники Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони показали, як святили великодні кошики.
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На світлинах, розміщених у соцмережах відомства, обличчя усіх співробітників спецслужби заблюрені. Помітно, що на службі у невеликому храмі перебувало декілька десятків розвідників.
На фото можна розпізнати тільки очільника ГУР Кирила Буданова. Його обличчя не приховували.
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