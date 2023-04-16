Розвідники ГУР показали, як святили великодні кошики

https://racurs.ua/ua/n182055-rozvidnyky-gur-pokazaly-yak-svyatyly-velykodni-koshyky-foto.html

Ракурс

Розвідники Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони показали, як святили великодні кошики.

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На світлинах, розміщених у соцмережах відомства, обличчя усіх співробітників спецслужби заблюрені. Помітно, що на службі у невеликому храмі перебувало декілька десятків розвідників.

На фото можна розпізнати тільки очільника ГУР Кирила Буданова. Його обличчя не приховували.