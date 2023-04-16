Кадыров отказался встречаться с возвращенными из плена бойцами и потребовал бросить их на фронт

https://racurs.ua/n182057-kadyrov-otkazalsya-vstrechatsya-s-vozvraschennymi-iz-plena-boycami-i-potreboval-brosit-ih-na-front.html

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Глава Чечні та воєнний злочинець Рамзан Кадиров повідомив, що 15 квітня до Грозного з українського полону повернулися п’ятеро чеченських військовослужбовців. Він закликав їх повернутись на передову.

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Я вважаю, що у чеченського воїна не повинно бути жодних причин опинитися у полоні. Виправдання можуть бути різні, але, хай там як, воїн має довести, що він не мав іншого виходу. І довести це потрібно, повернувшись на передову. Тому я не зустрівся з тими, хто повернувся. Це питання честі як окремо взятого бійця, а й питання честі всього підрозділи, всього полку, у якому бійці служать. Нехай доведуть, що вони не уникали бою, не боялися зустрітися з ворогом і не шукали можливості скласти зброю та врятуватися від куль, — йдеться у телеграм-каналі Кадирова.

Він навів приклад бійця Киргиза Мусіханова, який, за його словами, отримав поранення, потрапив у полон, після повернення з якого «знов вирушив у гущавину битв» у складі спецназу «Ахмат».

Кадиров зазначив, що «полон — не злочин», і влада Чечні «раді, що бійці залишилися живими». За його словами, за годину до потрапляння в полон військовослужбовці повідомляли, що у них закінчилися.