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Впервые за 300 лет в Успенском соборе Киево-Печерской лавры провели Пасхальную службу на украинском языке
Впервые за 300 лет в Успенском соборе Киево-Печерской лавры провели Пасхальную службу на украинском языке (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n182058-vpervye-za-300-let-v-uspenskom-sobore-kievo-pecherskoy-lavry-proveli-pashalnuu-slujbu.htmlРакурс
Вперше за триста років богослужіння в Успенському соборі на Великдень проводили українською мовою.
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Поліція на вході перевіряла документи і великодні кошики, пише «Радіо Свобода».
У Києво-Печерській лаврі 16 квітня вперше проводили великодні служби одразу дві конфесії — Православна церква України та Українська православна церква Московського патріархату.
«Громадське» пише, що в Успенському соборі великоднє богослужіння ПЦУ почалося о 6.30. Люди збиралися поступово. Віряни висловлювали захоплення тим, що в цьому соборі «нарешті звучить українська мова».
Основна великодня служба УПЦ МП почалася у Храмі преподобного Агапіта Печерського. Один із ченців назвав ПЦУ розкольниками, над яким має владу «Порошенко, цукеркова фабрика». Священники УПЦ МП намагалися забороняти знімання.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський на Великдень записав звернення до українців з території Києво-Печерської Лаври.
Ми пройшли вже чималий шлях. Попереду чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі, на всіх тимчасово окупованих чортами територіях, — сказав президент.
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