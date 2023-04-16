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Вперше за 300 років в Успенському соборі Києво-Печерської лаври провели Великодню службу українською мовою

Вперше за 300 років в Успенському соборі Києво-Печерської лаври провели Великодню службу українською мовою (ФОТО, ВІДЕО)

16 кві 2023, 12:33
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Вперше за триста років богослужіння в Успенському соборі на Великдень проводили українською мовою.


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Поліція на вході перевіряла документи і великодні кошики, пише «Радіо Свобода».

У Києво-Печерській лаврі 16 квітня вперше проводили великодні служби одразу дві конфесії — Православна церква України та Українська православна церква Московського патріархату.

Вперше за 300 років в Успенському соборі Києво-Печерської лаври провели Великодню службу українською мовою

«Громадське» пише, що в Успенському соборі великоднє богослужіння ПЦУ почалося о 6.30. Люди збиралися поступово. Віряни висловлювали захоплення тим, що в цьому соборі «нарешті звучить українська мова».

Вперше за 300 років в Успенському соборі Києво-Печерської лаври провели Великодню службу українською мовою

Основна великодня служба УПЦ МП почалася у Храмі преподобного Агапіта Печерського. Один із ченців назвав ПЦУ розкольниками, над яким має владу «Порошенко, цукеркова фабрика». Священники УПЦ МП намагалися забороняти знімання.

Вперше за 300 років в Успенському соборі Києво-Печерської лаври провели Великодню службу українською мовою

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський на Великдень записав звернення до українців з території Києво-Печерської Лаври.

Вперше за 300 років в Успенському соборі Києво-Печерської лаври провели Великодню службу українською мовою

Ми пройшли вже чималий шлях. Попереду чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі, на всіх тимчасово окупованих чортами територіях, — сказав президент.

Джерело: Ракурс


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