Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты 14 апреля ударили по жилому дому в Славянске, фото: Донецкая ОВА

Российский удар по Славянску унес жизни 15 человек, спасательные работы завершены — ОВА

16 апр 2023, 20:31
999

У Слов’янську Донецької області завершені роботи на п’ятиповерхівці, по якій 14 квітня завдали удару російські загарбники.


.

Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляє прес-служба Донецької ОВА.

В ході рятувальних робіт з-під завалів дістали 15 людей:

  • п’ятьох (серед них 14-річну дівчинку) вдалося врятувати;
  • 10 (серед них дворічний хлопчик) загинули.

14 квітня рашисти завдали масованого ракетного удару по Слов’янську. По місту було випущено вісім ракет із ЗРК «С-300». Загалом жертвами цього ракетного обстрілу міста стали 39 людей — 15 із них загинули, 24 були поранені.

Наймасштабніших руйнувань рашисти тоді завдали п’ятиповерхівці у провулку Парковий — рятувальні роботи із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров