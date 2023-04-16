Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты 14 апреля ударили по жилому дому в Славянске, фото: Донецкая ОВА
Российский удар по Славянску унес жизни 15 человек, спасательные работы завершены — ОВАhttps://racurs.ua/n182072-rossiyskiy-udar-po-slavyansku-unes-jizni-15-chelovek-spasatelnye-raboty-zaversheny-ova.htmlРакурс
У Слов’янську Донецької області завершені роботи на п’ятиповерхівці, по якій 14 квітня завдали удару російські загарбники.
.
Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляє прес-служба Донецької ОВА.
В ході рятувальних робіт з-під завалів дістали 15 людей:
- п’ятьох (серед них 14-річну дівчинку) вдалося врятувати;
- 10 (серед них дворічний хлопчик) загинули.
14 квітня рашисти завдали масованого ракетного удару по Слов’янську. По місту було випущено вісім ракет із ЗРК «С-300». Загалом жертвами цього ракетного обстрілу міста стали 39 людей — 15 із них загинули, 24 були поранені.
Наймасштабніших руйнувань рашисти тоді завдали п’ятиповерхівці у провулку Парковий — рятувальні роботи із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів.
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...