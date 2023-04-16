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Ракурс
Последствия российских обстрелов многоэтажки в Славянске, фото: ГПСУ

В Славянске возросло количество жертв российского обстрела многоэтажки

16 апр 2023, 18:05
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Рашисти 14 квітня завдали удару по багатоповерховому житловому будинку у місті Слов’янську Донецької області.


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Станом на 16.00 сьогоднішнього дня, 16 квітня, кількість жертв зросла до 13 осіб — з-під завалів будинку вилучено тіло загиблої жінки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За інформацією поліції, під завалом ще можуть перебувати двоє людей.

Наразі рятувальники розібрали вже 153 т зруйнованих будівельних конструкцій, роботи тривають. З-під завалів вилучено тіла семи осіб, двох людей вдалося врятувати.

Всього внаслідок обстрілу Слов’янська 14 квітня постраждали 35 осіб — 13 людей загинули, 22 отримали поранення.

Источник: Ракурс


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