В Славянске возросло количество жертв российского обстрела многоэтажки

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов многоэтажки в Славянске, фото: ГПСУ
В Славянске возросло количество жертв российского обстрела многоэтажкиhttps://racurs.ua/n182068-v-slavyanske-vozroslo-kolichestvo-jertv-rossiyskogo-obstrela-mnogoetajki.htmlРакурс
Рашисти 14 квітня завдали удару по багатоповерховому житловому будинку у місті Слов’янську Донецької області.
.
Станом на 16.00 сьогоднішнього дня, 16 квітня, кількість жертв зросла до 13 осіб — з-під завалів будинку вилучено тіло загиблої жінки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
За інформацією поліції, під завалом ще можуть перебувати двоє людей.
Наразі рятувальники розібрали вже 153 т зруйнованих будівельних конструкцій, роботи тривають. З-під завалів вилучено тіла семи осіб, двох людей вдалося врятувати.
Всього внаслідок обстрілу Слов’янська 14 квітня постраждали 35 осіб — 13 людей загинули, 22 отримали поранення.
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...