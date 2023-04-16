У Слов’янську зросла кількість жертв російського обстрілу багатоповерхівки

Наслідки російського обстрілу багатоповерхівки у Слов’ясньку, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n182068-u-slov-yansku-zrosla-kilkist-jertv-rosiyskogo-obstrilu-bagatopoverhivky.html

Ракурс

Рашисти 14 квітня завдали удару по багатоповерховому житловому будинку у місті Слов’янську Донецької області.

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Станом на 16.00 сьогоднішнього дня, 16 квітня, кількість жертв зросла до 13 осіб — з-під завалів будинку вилучено тіло загиблої жінки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За інформацією поліції, під завалом ще можуть перебувати двоє людей.

Наразі рятувальники розібрали вже 153 т зруйнованих будівельних конструкцій, роботи тривають. З-під завалів вилучено тіла семи осіб, двох людей вдалося врятувати.

Всього внаслідок обстрілу Слов’янська 14 квітня постраждали 35 осіб — 13 людей загинули, 22 отримали поранення.