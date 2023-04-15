Удар рф по Слов’янську — кількість жертв зросла, тривають пошуки уцілілих

https://racurs.ua/ua/n182020-udar-rf-po-slov-yansku-kilkist-jertv-zrosla-tryvaut-poshuky-ucililyh-video.html

Ракурс

Під завалами будинку у Слов’янську залишаються ще п’ятеро мешканців, їхні особи встановлені. Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях. За його даними, не має відомостей щодо людей зі ще трьох квартир. Всього внаслідок атаки воєнних злочинців росії на місто 14 квітня загинуло дев’ять людей, 21 дістали поранень.

.

Під завалами будинку у провулку Парковому залишається ще п’ятеро людей. Їхні особи встановлені, — написав Лях.

Станом на 23.50 рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів.

Напередодні Великодня воєнні злочинці рф збільшили корабельне угруповання у Чорному морі до 12 кораблів та намагаються активізувати авіацію. Оперативне командування «Південь» не виключено використання дронів-камікадзе.

Нагадаємо, обстріл Слов’янська на Донеччині 14 квітня президент Володимир Зеленський назвав актом тероризму та сказав, москва має понести відповідальність. Російська армія вдарила ракетами, зруйнувала житлову багатоповерхівку.