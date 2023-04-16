Рашисти 14 квітня вдарили по житловому будинку у Слов’янську, фото: Донецька ОВА

https://racurs.ua/ua/n182072-rosiyskyy-udar-po-slov-yansku-zabrav-jyttya-15-ludey-ryatuvalni-roboty-zaversheni-ova.html

Ракурс

У Слов’янську Донецької області завершені роботи на п’ятиповерхівці, по якій 14 квітня завдали удару російські загарбники.

.

Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляє прес-служба Донецької ОВА.

В ході рятувальних робіт з-під завалів дістали 15 людей:

п’ятьох (серед них 14-річну дівчинку) вдалося врятувати;

10 (серед них дворічний хлопчик) загинули.

14 квітня рашисти завдали масованого ракетного удару по Слов’янську. По місту було випущено вісім ракет із ЗРК «С-300». Загалом жертвами цього ракетного обстрілу міста стали 39 людей — 15 із них загинули, 24 були поранені.

Наймасштабніших руйнувань рашисти тоді завдали п’ятиповерхівці у провулку Парковий — рятувальні роботи із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів.