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Рашисти 14 квітня вдарили по житловому будинку у Слов’янську, фото: Донецька ОВА
Російський удар по Слов’янську забрав життя 15 людей, рятувальні роботи завершені — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n182072-rosiyskyy-udar-po-slov-yansku-zabrav-jyttya-15-ludey-ryatuvalni-roboty-zaversheni-ova.htmlРакурс
У Слов’янську Донецької області завершені роботи на п’ятиповерхівці, по якій 14 квітня завдали удару російські загарбники.
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Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляє прес-служба Донецької ОВА.
В ході рятувальних робіт з-під завалів дістали 15 людей:
- п’ятьох (серед них 14-річну дівчинку) вдалося врятувати;
- 10 (серед них дворічний хлопчик) загинули.
14 квітня рашисти завдали масованого ракетного удару по Слов’янську. По місту було випущено вісім ракет із ЗРК «С-300». Загалом жертвами цього ракетного обстрілу міста стали 39 людей — 15 із них загинули, 24 були поранені.
Наймасштабніших руйнувань рашисти тоді завдали п’ятиповерхівці у провулку Парковий — рятувальні роботи із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів.
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