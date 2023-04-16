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Ракурс
Рашисти 14 квітня вдарили по житловому будинку у Слов’янську, фото: Донецька ОВА

Російський удар по Слов’янську забрав життя 15 людей, рятувальні роботи завершені — ОВА

16 кві 2023, 20:31
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У Слов’янську Донецької області завершені роботи на п’ятиповерхівці, по якій 14 квітня завдали удару російські загарбники.


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Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляє прес-служба Донецької ОВА.

В ході рятувальних робіт з-під завалів дістали 15 людей:

  • п’ятьох (серед них 14-річну дівчинку) вдалося врятувати;
  • 10 (серед них дворічний хлопчик) загинули.

14 квітня рашисти завдали масованого ракетного удару по Слов’янську. По місту було випущено вісім ракет із ЗРК «С-300». Загалом жертвами цього ракетного обстрілу міста стали 39 людей — 15 із них загинули, 24 були поранені.

Наймасштабніших руйнувань рашисти тоді завдали п’ятиповерхівці у провулку Парковий — рятувальні роботи із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів.

Джерело: Ракурс


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