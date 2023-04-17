Иран вынес приговор своим военным за катастрофу украинского самолета

https://racurs.ua/n182076-iran-vynes-prigovor-svoim-voennym-za-katastrofu-ukrainskogo-samoleta.html

Ракурс

Іран засудив 10 військовослужбовців до тюремного ув’язнення за звинуваченням у причетності до збиття пасажирського авіалайнера «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) у 2020 році, внаслідок чого тоді загинуло 176 осіб.

.

Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на сайт іранської судової системи Mizan Online.

Одного командира засудили до 10 років ув’язнення, а дев’ятьом іншим дали терміни від одного до трьох років.

Дії командира, який керував збиттям літака, «були зумовлені його незнанням ситуації і помилковим переконанням у тому, що виявлена ціль була ворожою». Командир зенітно-ракетного комплексу «Тор М-1» «випустив дві ракети» по пасажирському літаку «всупереч наказу» і без отримання дозволу. Імена жодного з обвинувачених не називаються.

З огляду на масштаби впливу і наслідки цієї події, головний обвинувачений був засуджений до максимального покарання, — вказує іранське видання.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року в Тегерані впав літак рейсу PS 752 «Тегеран — Київ» української авіакомпанії МАУ. На борту літака перебували громадяни семи країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччини, Великої Британії та України. Усі вони загинули. 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Торік у січні Іран відмовився приєднатися до Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам рейсу PS752 МАУ у переговорах щодо компенсацій.