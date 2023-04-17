Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Іран виніс вирок своїм військовим за збиття українського літака

Іран виніс вирок своїм військовим за збиття українського літака

17 кві 2023, 08:44
999

Іран засудив 10 військовослужбовців до тюремного ув’язнення за звинуваченням у причетності до збиття пасажирського авіалайнера «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) у 2020 році, внаслідок чого тоді загинуло 176 осіб.


.

Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на сайт іранської судової системи Mizan Online.

Одного командира засудили до 10 років ув’язнення, а дев’ятьом іншим дали терміни від одного до трьох років.

Дії командира, який керував збиттям літака, «були зумовлені його незнанням ситуації і помилковим переконанням у тому, що виявлена ціль була ворожою». Командир зенітно-ракетного комплексу «Тор М-1» «випустив дві ракети» по пасажирському літаку «всупереч наказу» і без отримання дозволу. Імена жодного з обвинувачених не називаються.

З огляду на масштаби впливу і наслідки цієї події, головний обвинувачений був засуджений до максимального покарання, — вказує іранське видання.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року в Тегерані впав літак рейсу PS 752 «Тегеран — Київ» української авіакомпанії МАУ. На борту літака перебували громадяни семи країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччини, Великої Британії та України. Усі вони загинули. 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Торік у січні Іран відмовився приєднатися до Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам рейсу PS752 МАУ у переговорах щодо компенсацій.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів