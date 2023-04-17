Разведка Британии назвала области Украины с самой большой минной опасностью

https://racurs.ua/n182084-razvedka-britanii-nazvala-oblasti-ukrainy-s-samoy-bolshoy-minnoy-opasnostu.html

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Міністерство оборони Великої Британії вважає, що для розмінування України може знадобитися десятиліття. З початку вторгнення росії вже зафіксовано понад 750 жертв серед цивільного населення, пов’язаних з детонацією мін (у кожному восьмому випадку постраждала дитина).

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Найбільш постраждалими територіями є Херсонська та Харківська області: території, які раніше окуповані росією, — йдеться у звіті британської розвідки, оприлюдненому у Twitter 17 квітня.

З настанням весни та збільшенням кількості українців, зайнятих сільськогосподарськими роботами, зростає й ризик підриву цивільних на мінах.

Ймовірно, потрібно не менше десяти років, щоб очистити Україну від мін, — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, з моменту деокупації населених пунктів Херсонської області сапери обстежили 27 тис. га. На цих територіях було виявлено та знешкоджено 55,7 тис. вибухонебезпечних предметів.