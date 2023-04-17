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"Птички летают - артиллерия попадает" - момент уничтожения танка рф
«Птички летают — артиллерия попадает» — момент уничтожения танка рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182088-ptichki-letaut-artilleriya-popadaet-moment-unichtojeniya-tanka-rf-video.htmlРакурс
92-га Окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показала як дружно і влучно працює команда аеророзвідки та артилерії.
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Зі слів командира роти УБпАК «АХІЛЛЕС» Юрія Федоренка, сучасна армія — це армія, де дронів буде більше, аніж людей.
Безпілотники бережуть від нераціональних втрат особового складу на фронті. Коптери — це очі війська, які дозволяють проводити відносно безпечну розвідку, коригувати вогонь артилерії, а ударні дрони — завдавати ураження по позиціях ворога на відстані, — переконаний захисник України.
Він додав, що українські виробники, державні та приватні, повинні виробляти дрони, як розвідувальні, так і ударні, у промислових масштабах.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
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