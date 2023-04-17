Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Онлайн-игра «Interland: Безопасность детей в Интернете», скриншот

Google запускает в Украине онлайн-игру, которая научит детей кибербезопасности

17 апр 2023, 16:09
999

Google запускає в Україні онлайн-гру «Interland: Безпека дітей в Інтернеті», котра навчатиме дітей, як захищатися від онлайн-загроз, таких як кібербулінг, фішинг чи шахрайство.


.

Під час гри через пригоди в уявному світі діти набуватимуть необхідних цифрових навичок. Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляє прес-служба Мінцифри.

Interland містить чотири веб-гри:

  • у Королівстві доброти діти дізнаються, як чемно поводитися в мережі;
  • у Річці реальності вони навчаться розпізнавати фейки;
  • на Уважній горі дізнаються, як обережно ділитися інформацією в мережі;
  • у Вежі зі скарбами вивчать, як зберігати свою особисту інформацію у безпеці.

Гра безоплатна та доступна онлайн без реєстрації чи завантаження за посиланням https://beinternetawesome.withgoogle.com/uk_ua/interland

Пограти можна будь-де та на будь-якому пристрої.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров