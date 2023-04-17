Google запускає в Україні онлайн-гру, яка навчить дітей кібербезпеці

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Онлайн-гра «Interland: Безпека дітей в Інтернеті», скріншот
Google запускає в Україні онлайн-гру, яка навчить дітей кібербезпеціhttps://racurs.ua/ua/n182096-google-zapuskaie-v-ukrayini-onlayn-gru-yaka-navchyt-ditey-kiberbezpeci.htmlРакурс
Google запускає в Україні онлайн-гру «Interland: Безпека дітей в Інтернеті», котра навчатиме дітей, як захищатися від онлайн-загроз, таких як кібербулінг, фішинг чи шахрайство.
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Під час гри через пригоди в уявному світі діти набуватимуть необхідних цифрових навичок. Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляє прес-служба Мінцифри.
Interland містить чотири веб-гри:
- у Королівстві доброти діти дізнаються, як чемно поводитися в мережі;
- у Річці реальності вони навчаться розпізнавати фейки;
- на Уважній горі дізнаються, як обережно ділитися інформацією в мережі;
- у Вежі зі скарбами вивчать, як зберігати свою особисту інформацію у безпеці.
Гра безоплатна та доступна онлайн без реєстрації чи завантаження за посиланням https://beinternetawesome.withgoogle.com/uk_ua/interland
Пограти можна будь-де та на будь-якому пристрої.
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