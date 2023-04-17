Google запускає в Україні онлайн-гру, яка навчить дітей кібербезпеці

Онлайн-гра «Interland: Безпека дітей в Інтернеті», скріншот

https://racurs.ua/ua/n182096-google-zapuskaie-v-ukrayini-onlayn-gru-yaka-navchyt-ditey-kiberbezpeci.html

Ракурс

Google запускає в Україні онлайн-гру «Interland: Безпека дітей в Інтернеті», котра навчатиме дітей, як захищатися від онлайн-загроз, таких як кібербулінг, фішинг чи шахрайство.

.

Під час гри через пригоди в уявному світі діти набуватимуть необхідних цифрових навичок. Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляє прес-служба Мінцифри.

Interland містить чотири веб-гри:

у Королівстві доброти діти дізнаються, як чемно поводитися в мережі;

у Річці реальності вони навчаться розпізнавати фейки;

на Уважній горі дізнаються, як обережно ділитися інформацією в мережі;

у Вежі зі скарбами вивчать, як зберігати свою особисту інформацію у безпеці.

Гра безоплатна та доступна онлайн без реєстрації чи завантаження за посиланням https://beinternetawesome.withgoogle.com/uk_ua/interland

Пограти можна будь-де та на будь-якому пристрої.