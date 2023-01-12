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Ракурс
Названо найпопулярніші у світі паролі, фото: Channel4IT

Найпопулярніші паролі 2022 року назвали експерти

12 січ 2023, 14:28
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Рейтинг найбільш популярних паролів світу підготувала компанія NordPass.





В межах відповідного дослідження були проаналізовані 3 терабайти даних щодо паролів користувачів із 30 різних країн. Про це повідомляється на сайті компанії.

Як і раніше, найпопулярнішими паролями залишаються найпростіші та найлегші для підбору зловмисниками комбінації:

  • password;
  • 123456;
  • 123456789;
  • guest;
  • qwerty;
  • 12345678;
  • 111111
  • 12345
  • col123456
  • 123123.

Більшість з цих паролів можна зламати менше, ніж за секунду, зазначають дослідники. Лише guest та col123456 потребуватимуть дещо більше часу.

Попри зростання обізнаності про кібербезпеку, старі звички важко вмирають, — наголошують дослідники. — Люди все ще використовують слабкі паролі для захисту своїх облікових записів.

При цьому, є певні відмінності, залежно від країн. Так, У США найчастіше використовують пароль «guest», у Великій Британії — «password», у Німеччині, Франції, Італії та ще кількох країнах материкової Європи — «123456».

Ознайомитися з рейтингом можна за посиланням.

Джерело: Ракурс


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