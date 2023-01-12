Самые популярные пароли 2022 года назвали эксперты

Названы самые популярные в мире пароли, фото: Channel4IT

https://racurs.ua/n178779-samye-populyarnye-paroli-2022-goda-nazvali-eksperty.html

Ракурс

Рейтинг найбільш популярних паролів світу підготувала компанія NordPass.

В межах відповідного дослідження були проаналізовані 3 терабайти даних щодо паролів користувачів із 30 різних країн. Про це повідомляється на сайті компанії.

Як і раніше, найпопулярнішими паролями залишаються найпростіші та найлегші для підбору зловмисниками комбінації:

password;

123456;

123456789;

guest;

qwerty;

12345678;

111111

12345

col123456

123123.

Більшість з цих паролів можна зламати менше, ніж за секунду, зазначають дослідники. Лише guest та col123456 потребуватимуть дещо більше часу.

Попри зростання обізнаності про кібербезпеку, старі звички важко вмирають, — наголошують дослідники. — Люди все ще використовують слабкі паролі для захисту своїх облікових записів.

При цьому, є певні відмінності, залежно від країн. Так, У США найчастіше використовують пароль «guest», у Великій Британії — «password», у Німеччині, Франції, Італії та ще кількох країнах материкової Європи — «123456».

Ознайомитися з рейтингом можна за посиланням.