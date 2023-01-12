Самые популярные пароли 2022 года назвали эксперты

Самые популярные пароли 2022 года назвали экспертыhttps://racurs.ua/n178779-samye-populyarnye-paroli-2022-goda-nazvali-eksperty.htmlРакурс
Рейтинг найбільш популярних паролів світу підготувала компанія NordPass.
В межах відповідного дослідження були проаналізовані 3 терабайти даних щодо паролів користувачів із 30 різних країн. Про це повідомляється на сайті компанії.
Як і раніше, найпопулярнішими паролями залишаються найпростіші та найлегші для підбору зловмисниками комбінації:
- password;
- 123456;
- 123456789;
- guest;
- qwerty;
- 12345678;
- 111111
- 12345
- col123456
- 123123.
Більшість з цих паролів можна зламати менше, ніж за секунду, зазначають дослідники. Лише guest та col123456 потребуватимуть дещо більше часу.
Попри зростання обізнаності про кібербезпеку, старі звички важко вмирають, — наголошують дослідники. — Люди все ще використовують слабкі паролі для захисту своїх облікових записів.
При цьому, є певні відмінності, залежно від країн. Так, У США найчастіше використовують пароль «guest», у Великій Британії — «password», у Німеччині, Франції, Італії та ще кількох країнах материкової Європи — «123456».
Ознайомитися з рейтингом можна за посиланням.