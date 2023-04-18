Армия рф обстреляла район центрального рынка в Херсоне. Фото: Херсонская ОВА

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Ракурс

Район центрального ринку в Херсоні був обстріляний російськими окупантами.

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Ворог вдарив по центру міста вранці у вівторок, 18 квітня. Внаслідок обстрілів постраждали щонайменше шестеро осіб. Про це голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Тим часом Херсонська обласна військова адміністрація у Facebook повідомила, що вчора, 17 квітня, російські окупанти 57 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Ворог випустив 342 снаряди з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, безпілотників та авіації.

Сам обласний центр був атакований 14 снарядами. Загарбницька армія поцілила в територію та споруди дитячого оздоровчого табору Білозерської громади та лінію електропередач у Чорнобаївській громаді. Поранення внаслідок обстрілів у понеділок дістала одна особа.

Нагадаємо, у ніч на 18 квітня російські загарбники упродовж двох годин обстрілювали Слов’янськ ракетами С-300 та дронам-камікадзе типу «Шахед». Крім того, сім ворожих «Шахедів» атакували об'єкти промислової інфраструктури на території Снігурівської громади в Миколаївській області.

А ворожа авіація обстріляла село Новоєгорівка в Луганській області. Внаслідок цього загинули троє мирних жителів, а ще одна жінка дістала осколкові поранення шиї, рук та ніг.