Авіація рф атакувала села на Луганщині, є загиблі. Фото: ОПУ

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Ракурс

Російська бойова авіація здійснила наліт на мирні села в Луганській області.

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Внаслідок атаки на село Новоєгорівка, що на Сватівщині, загинули троє мирних жителів. Ще одна жінка дістала осколкові поранення шиї, рук та ніг, її госпіталізували до Харкова. Про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор 18 квітня повідомив у Telegram.

Учора ворожий снаряд влучив у приватний будинок, в якому знаходились люди, виникла пожежа. На жаль, через щільний артобстріл, врятувати людей з-під палаючих завалів не було можливості, — йдеться у повідомленні.

За словами Лисогора, останніми днями загарбники майже безперервно використовують тактичну авіацію для бомбардування деокупованих населених пунктів Сватівського району.

Голова ОВА додав, що внаслідок авіанальоту у Невському зруйнований приватний будинок. Його мешканці евакуювалися. Також вчора ворог обстрілював Стельмахівку та Білогорівку.

Також загарбники застосували іранські дрони-камікадзе для атаки на об'єкти промисловості в Снігурівській громаді Миколаївської області. Голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта у Telegram повідомив, що сім ворожих дронів влучили в об'єкти промислової інфраструктури на території населених пунктів громади.

А в ніч на 18 квітня російські військові обстріляли Слов’янськ. Упродовж двох годин ворог атакував місто ракетами С-300 та дронам-камікадзе типу «Шахед». Як зазначив керівник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, постраждали п’ять багатоповерхівок, сім приватних будинків, охоронний об‘єкт, медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр та автівки. На щастя обійшлося без жертв.

Нагадаємо, 14 квітня армія рф завдала масованого ракетного удару по Слов’янську. По місту ворог випустив вісім ракет із ЗРК «С-300». Загалом жертвами цього ракетного обстрілу міста стали 39 людей — 15 із них загинули, 24 були поранені.