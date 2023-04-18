Зеленский посетил фронт возле Авдеевки

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Під час робочої поїздки в Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці.

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Як зазначається, Зеленський заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» щодо ситуації в районі його відповідальності. Також президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що захищаєте нашу землю, Україну, наші сім’ї… Бажаю здоров’я всім вам і вашим сім’ям і щиро вдячний кожному українцеві за ту велику дорогу, яку ви проходите щодня, — сказав Зеленський.

Президент також відвідав госпіталь, де відновлюються захисники.

Президент поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу.