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Ракурс
Зеленский посетил фронт возле Авдеевки

Зеленский посетил фронт возле Авдеевки (ФОТО, ВИДЕО)

18 апр 2023, 15:49
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Під час робочої поїздки в Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці.


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Зеленський відвідав фронт біля Авдіївки

Як зазначається, Зеленський заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» щодо ситуації в районі його відповідальності. Також президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

Зеленський відвідав фронт біля Авдіївки

Зеленський відвідав фронт біля Авдіївки

Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що захищаєте нашу землю, Україну, наші сім’ї… Бажаю здоров’я всім вам і вашим сім’ям і щиро вдячний кожному українцеві за ту велику дорогу, яку ви проходите щодня, — сказав Зеленський.

Президент також відвідав госпіталь, де відновлюються захисники.

Президент поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу.

Источник: Ракурс


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