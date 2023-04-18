Киев отреагировал на первый вердикт Ирана по делу о сбитом "Боинге" МАУ

https://racurs.ua/n182128-kiev-otreagiroval-na-pervyy-verdikt-irana-po-delu-o-sbitom-boinge-mau.html

Ракурс

МЗС України відреагувало на перший вердикт судової влади Ірану у справі про збитий над Тегераном у січні 2020 року «Боїнг» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (рейс #PS752).

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Цього тижня Іран оголосив вердикти у кримінальних процесах проти ймовірних винуватців збиття літака.

МЗС України 18 квітня в офіційному повідомленні назвало цей судовий процес фіктивним. На думку українських дипломатів, він «не повинен відвертати увагу світу від невиконання Іраном своїх міжнародних зобов’язань та уникнення відповідальності за свої дії».

Ані судові процеси, ані вироки, оголошені цього тижня, не принесли правди чи справедливості сім’ям жертв. Весь процес, починаючи з розслідування Іраном обставин збиття, не був неупередженим та прозорим. Родини 176 невинних жертв все ще чекають на справедливість, яку вони заслуговують. Ми солідарні з родинами та близькими жертв збиття рейсу PS752 і докладатимемо усіх необхідних зусиль, допоки справедливість не буде забезпечена, йдеться у заяві МЗС.

Історія питання

16 квітня в Ірані винесено перший вирок іранському офіцеру. Вердикт у справі про катастрофу українського літака було винесено після трьох років всебічних розслідувань і проведення 20 судових засідань. За версією слідства командир комплексу ППО помилково відкрив вогонь.

Першого фігуранта в справі про аварію літака Boeing-737 «Міжнародних авіаліній України», в ході якої загинули 176 людей, засудили до 13 років колонії. Про це в неділю, 16 квітня, повідомляє іранське видання Entekha.

Іранські журналісти зазначають, що розгляд цієї справи був одним із найбільш важливих, делікатних і складних судових процесів за останні кілька років у країні.

Повідомляється, що Тегеранський військовий суд виніс приписи щодо 10 осіб і виніс обвинувальний висновок.

В обвинувальному акті сказано, що командир комплексу ППО «Тор М-1» усупереч наказу командного пункту й без отримання дозволу та всупереч відповідним вказівкам випустив дві ракети по українському літаку.

За версією слідства, поведінка обвинуваченого була викликана його незнанням справи та помилковим уявленням про виявлену ціль. У матеріалах сказано, що іранський командир помилково відкрив вогонь і не мав наміру збивати пасажирський літак.

Водночас, як пише Bloomberg із посиланням на державні ЗМІ, судові органи Ірану засудили всього 10 військовослужбовців сил протиповітряної оборони країни до тюремного ув’язнення терміном від одного до 13 років.

Нагадаємо, 8 січня 2020 літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, що прямував за маршрутом Тегеран — Київ (Бориспіль), розбився незабаром після зльоту. Місцеві ЗМІ відразу повідомили, що борт міг бути випадково збитий іранською ракетою. На борту перебували 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

Уранці 11 січня Генштаб іранських збройних сил визнав, що літак МАУ збили внаслідок «людської помилки». Військові кажуть, що «боїнг» сприйняли за ворожу ціль після того, як він повернув до військового центру Революційної гвардії. Винних обіцяють притягти до відповідальності. Корпус вартових ісламської революції взяв на себе повну відповідальність за аварію українського літака. Командувач ВКС КВІР повідомив, що у фатальну ніч оператор ППО сприйняв «боїнг» за крилату ракету, не зміг зв’язатися з начальством і ухвалив неправильне рішення.

Після цього в Тегерані й інших іранських містах спалахнули протести. Демонстранти вимагали покарання винних у аварії літака. У тому числі відставки Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

16 квітня 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи авіакатастрофу, заявляв, що армія Ірану цілеспрямовано збила рейс PS752.

Також нагадаємо, що в січні минулого року Міжнародна група з розслідування катастрофи рейсу PS752 авіакомпанії МАУ встановила імена можливих причетних до знищення літака, проте влада Ірану не сприяє слідчим.