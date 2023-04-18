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Ракурс
Резников похвастался "снайперской винтовкой на колесах" из Франции - колесные танки AMX-10

Резников похвастался «снайперской винтовкой на колесах» из Франции (ВИДЕО)

18 апр 2023, 16:55
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Олексій Резніков, міністр оборони України, показав, як працюють передані Францією бойові машини AMX-10. Їх ще часто називають колісними танками.


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Міністр оборони порівняв їх зі «снайперською гвинтівкою на колесах» і подякував за цю техніку французькому колезі Себастьяну Лекорню, президенту Франції Еммануелю Макрону й народу Франції.

За даними ЗМІ, спочатку Париж повинен був передати 14 AMX-10 RC, а всього очікується передача близько 40 машин.

Броньовані машини AMX 10-RC французького виробництва (компанія GIAT) можна використовувати також для вогневої підтримки піхоти під час бою, бронемашина може ефективно ховатись у складній місцевості. AMX-10 RC озброєна 105-мм нарізною танковою гарматою 105/47 F2 MECA, здатною стріляти на дальність до 2 тис. м.

Источник: Ракурс


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