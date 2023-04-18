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Резников похвастался "снайперской винтовкой на колесах" из Франции - колесные танки AMX-10
Резников похвастался «снайперской винтовкой на колесах» из Франции (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182125-reznikov-pohvastalsya-snayperskoy-vintovkoy-na-kolesah-iz-francii-video.htmlРакурс
Олексій Резніков, міністр оборони України, показав, як працюють передані Францією бойові машини AMX-10. Їх ще часто називають колісними танками.
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Міністр оборони порівняв їх зі «снайперською гвинтівкою на колесах» і подякував за цю техніку французькому колезі Себастьяну Лекорню, президенту Франції Еммануелю Макрону й народу Франції.
Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023
We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the «sniper rifle on the fast wheels."
Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0
За даними ЗМІ, спочатку Париж повинен був передати 14 AMX-10 RC, а всього очікується передача близько 40 машин.
Броньовані машини AMX 10-RC французького виробництва (компанія GIAT) можна використовувати також для вогневої підтримки піхоти під час бою, бронемашина може ефективно ховатись у складній місцевості. AMX-10 RC озброєна 105-мм нарізною танковою гарматою 105/47 F2 MECA, здатною стріляти на дальність до 2 тис. м.
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