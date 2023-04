Олексій Резніков, міністр оборони Франції, показав, як працюють передані Францією бойові машини AMX-10. Їх ще часто називають колісними танками.

.

Міністр оборони порівняв їх зі «снайперською гвинтівкою на колесах» і подякував за цю техніку французькому колезі Себастьяну Лекорню, президенту Франції Еммануелю Макрону й народу Франції.

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the «sniper rifle on the fast wheels."

Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0