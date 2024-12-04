Військова допомога Україні від США. Фото:

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США планують повністю використати затверджене Конгресорм фінансування України до кінця президентського терміну Джо Байдена.

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За цей час Сполучені Штати Америки планують повністю використати фінансування у 61 млрд дол. Білий дім хоче додатково наростити безпекову підтримку України, щоб розбудовувати українську ППО, артилерію і потужності у бронетехніці. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив після засідання НАТО у Брюсселі, передає «Європейська правда».

Ми маємо намір — це моє прагнення і намір президента — використати кожен цент наявного фінансування у розмірі 61 млрд, — зазначив він.

За його словами, західні партнери вже нарощують свою підтримку Україні. Наголосив, що Сполучені Штати надали Україні 102 млрд дол. допомоги, а інші партнери — 158 млрд дол.

Це найкращий приклад розподілення фінансового тягаря, який я бачив за 30 років кар'єри, — додав Блінкен.

Нагадаємо, 2 грудня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена звернеться до Конгресу із запитом на додаткове фінансування для підтримки України обсягом у 24 млрд дол.

Джерело: «Європейська правда»