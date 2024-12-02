Білий дім звернеться до Конгресу із додатковим фінансуванням України на 24 млрд доларів

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Адміністрація президента США Джо Байдена звернеться до Конгресу із запитом на додаткове фінансування для підтримки України обсягом у 24 млрд дол.

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Цю інформацію Голосу Америки підтвердили посадовці Міноборони США.

Спікер Палати представників Майк Джонсон, від якого значною мірою залежатиме, чи винесуть законопроєкт на голосування у тому вигляді, як пропонує Білий дім, відреагував на новини про додатковий запит на 24 млрд дол. для підтримки України.

Американський народ рішуче проголосував за президента Трампа, бо він пообіцяв покласти край війнам, а не продовжувати їх без кінця. Такі рішення ухвалюються наступною адміністрацією, а не президентом, який покидає свою посаду, — написав він на платформі Х (раніше відомій як Twitter).

У Пентагоні розповіли, що з цієї суми $8 млрд хочуть закласти на програму USAI (ініціатива сприяння безпеці України), і $16 млрд — на поповнення складів США, щоб була можливість формувати нові пакети допомоги за програмою PDA (програма президентських повноважень).

Програма USAI передбачає замовлення і закупівлю озброєння у виробників, після чого його надсилають до України. В цьому випадку виготовлення і доставка можуть зайняти тривалий час: до року і більше, залежно від замовлення.

За програмою PDA Сполучені Штати надсилають до України уже наявну зброю із власних сховищ, після чого ці сховища поповнюють новим озброєнням. За цим механізмом допомога, як правило, потрапляє до України значно оперативніше: протягом днів або тижнів. Для поповнення запасів, а отже для можливості формувати пакети PDA, необхідне фінансування від Конгресу.

Додаткове фінансування має вирішальне значення для того, щоб уряд США міг ефективно реагувати на ситуацію в Україні до кінця 2025 фінансового року, кажуть в Пентагоні.

Адміністрація Байдена вирішила не виносити підтримку для України в окремий запит, а включить її в «пакетний» законопроєкт виняткового фінансування, який включає також витрати на інші речі на 2025 фінансовий рік. Цей законопроєкт Конгрес може розглянути ще цього року.

В будь-якому разі, для затвердження додаткового фінансування для України необхідно буде схвалення більшості обох палат Конгресу. На цю мить контроль над Сенатом зберігають демократи, у Палаті представників більшість мають республіканці.