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Білий дім пообіцяв "позицію сили для України" до кінця каденції Байдена
Білий дім пообіцяв «позицію сили для України» до кінця каденції Байденаhttps://racurs.ua/ua/n201781-bilyy-dim-poobicyav-pozyciu-syly-dlya-ukrayiny-do-kincya-kadenciyi-baydena.htmlРакурс
Адміністрація Байдена до кінця каденції працюватиме над тим, щоб Україна мала позицію сили.
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Білий дім зробив офіційну заяву щодо підтримки України у період до інавгурації Дональда Трампа.
Від самого початку ми дуже й дуже чітко наголосили: якщо і як ця війна закінчиться, вона має завершитися в такий спосіб, що відповідатиме прагненням українського народу і, якщо відверто, президента Зеленського, його політики та прагнень, — сказав у понеділок журналістам радник президента США Джон Кірбі.
Таким чином він відповів на прохання прокоментувати останні заяви Володимира Зеленського щодо важкої фази війни, територіальних питань, а також запрошення України до членства в НАТО в контексті можливого дипломатичного врегулювання.
Кірбі підкреслив, що лише глава української держави має вирішувати, чи готовий він до переговорів, коли це може статися, а також про що він готовий говорити.
Він додав, що нинішня адміністрація до кінця терміну зосередиться на наданні Україні найкращих важелів для переговорів.
Нагадаємо, інавгурація 47-го президента США запланована на 20 січня 2025 року. До цього чинним головою держави залишається Джо Байден, віцепрезиденткою — Камала Гарріс.