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Ракурс
Білий дім пообіцяв "позицію сили для України" до кінця каденції Байдена

Білий дім пообіцяв «позицію сили для України» до кінця каденції Байдена

2 гру 2024, 20:30
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Адміністрація Байдена до кінця каденції працюватиме над тим, щоб Україна мала позицію сили.


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Білий дім зробив офіційну заяву щодо підтримки України у період до інавгурації Дональда Трампа.

Від самого початку ми дуже й дуже чітко наголосили: якщо і як ця війна закінчиться, вона має завершитися в такий спосіб, що відповідатиме прагненням українського народу і, якщо відверто, президента Зеленського, його політики та прагнень, — сказав у понеділок журналістам радник президента США Джон Кірбі.

Таким чином він відповів на прохання прокоментувати останні заяви Володимира Зеленського щодо важкої фази війни, територіальних питань, а також запрошення України до членства в НАТО в контексті можливого дипломатичного врегулювання.

Кірбі підкреслив, що лише глава української держави має вирішувати, чи готовий він до переговорів, коли це може статися, а також про що він готовий говорити.

Він додав, що нинішня адміністрація до кінця терміну зосередиться на наданні Україні найкращих важелів для переговорів.

Нагадаємо, інавгурація 47-го президента США запланована на 20 січня 2025 року. До цього чинним головою держави залишається Джо Байден, віцепрезиденткою — Камала Гарріс.

Джерело: Ракурс


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