Україна отримає до 20 одиниць винищувачів Mirage 2000. Фото:

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Франція планує передати Україні від 12 до 20 одиниць винищувачів Mirage 2000- 5 °F .

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Ці бойові літаки почнуть надходити в Україну у першому кварталі 2025 року. «Міражі» можуть передати в період між 1 січня і 30 березня 2025 року. Зараз вони перебувають на стадії промислового виробництва, щоб зробити їх більш «універсальними». Про це повідомило видання Avions Legendaires.

За інформацією медіа, французькі фахівці перетворять Mirage 2000- 5 °F з чистих винищувачів, які спеціалізуються на патрулюванні неба, на багатоцільові літаки для Повітряних сил ЗСУ. Також ці літаки перефарбують в українські кольори.

Зазначається, що головною зміною також стане можливість нести та вести вогонь крилатою ракетою SCALP-EG, яка вже стоїть на озброєнні української авіації.

Як відомо, Mirage 2000 — це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який вже десятиліття служить у багатьох країнах світу. Літак розробила компанія Dassault у 1970-х роках. «Міраж» вважається одним із найуспішніших проектів в історії французької авіаційної промисловості.

Нагадаємо, днями міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Україна отримає багатоцільові винищувачі Mirage 2000 в першій половині 2025 року. Перед передачею ці літаки будуть обладнані новою технікою, зокрема захистом від РЕБ.