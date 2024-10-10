Чому ЗСУ потрібен французький Mirage-2000

https://racurs.ua/ua/n200097-chomu-zsu-potriben-francuzkyy-mirage-2000.html

Ракурс

Літаки Mirage 2000 будуть оснащені так, щоб українські льотчики мали перевагу над ворогом.

.

Про це запевнив міністр оборони Рустем Умєров.

Французькі винищувачі Mirage 2000 прибудуть в Україну уже в першому кварталі наступного року, повідомив міністр.

Напередодні його французький колега Себастьян Лекорню також анонсував, що Франція надасть Україні Mirage 2000 на початку 2025 року. Умєров розповів, що у ході зустрічі вони обговорили, «які платформи будуть передаватися, модернізацію, підготовку пілотів, інфраструктуру, авіоніку».

За словами Умєрова, під час зустрічі також обговорювалося, що Франція ще може передати Україні після надання Mirage 2000.

І обговорювали, які можливості після Mirage можуть іще надати нам. Ми вдячні, що йдемо по графіку, і скоро, сподіваюся, будемо мати винищувачі в себе, — додав міністр.

Франція в січні-березні 2025 року поставить Україні винищувачі Mirage 2000, оснащені новими озброєннями типу повітря-земля, запевнив раніше Лекорню.

Чому ЗСУ потрібен французький Mirage-2000

За даними спеціалізованого видання Defence News, французька компанія Dassault Aviation виготовила близько 600 літаків Mirage 2000, половина з яких була експортована до восьми країн, зокрема в Грецію, Об'єднані Арабські Емірати та Тайвань. Літак сягає у довжину близько 14 метрів, розмах його крила — близько дев’яти метрів, має порожню вагу 7500 кілограмів і розвиває максимальну швидкість до близько 2700 кілометрів на годину.

Mirage 2000−5 — це модернізована модифікація цього бойового літака, який має покращений радар і який може оснащуватися ракетами класу «повітря-повітря» Mica, а також бути носієм крилатих ракет повітряного базування SCALP-EG, які Франція постачає Україні.

У розмові з DW головний редактор спеціалізованого українського видання Defense Express Олег Катков висловив упевненість, що французькі літаки стануть суттєвим посиленням для Повітряних сил Збройних сил України, насамперед у протиповітряній обороні. «Головна і перша задача „Міражів“ буде забезпечення протиповітряної оборони — для відбиття ударів, у першу чергу крилатих ракет, а також дронів», — вважає експерт.