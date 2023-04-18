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Ракурс
Уличные бои за Бахмут – россияне применяют новую тактику

Уличные бои за Бахмут — россияне применяют новую тактику (ВИДЕО)

18 апр 2023, 20:15
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У Бахмуті росіяни застосовують нову тактику. Українські прикордонники, які серед інших підрозділів захищають місто, зазначають, що замість завербованих в’язнів ПВК «Вагнера» у бій почали кидати професійних та досвідчених вояків армії рф.


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Подекуди окупантів та українських захисників розділяють лічені метри. Жодних ознак «снарядного голоду», про який раніше заявляли в ПВК «Вагнера», тут не помічають, — повідомляють прикордонники.

Наші військові продовжують захищати місто, знекровлюють ворога та «полюють» на російську авіацію.

У Бахмуті гарматне м’ясо підсмажують на нашому вогні, пишуть прикордонники.

17 квітня прикордонники відбили 3 атаки окупантів. Тактика противника була простою: ворожа артилерія руйнує міську забудову, далі по «випаленій землі» рухається піхота.

Попри постійні обстріли наші бійці зустрічають штурмовиків вогнем зі стрілецької зброї й гранатометів. Загарбників прикордонники знешкодили, ворог відступив, його втрати дорозвідуються.

Источник: Ракурс


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