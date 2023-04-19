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Последствия ДТП в Киевской области, фото: ГСЧС

Масштабное ДТП на Киевщине — горели три грузовика, есть жертвы (ФОТО)

19 апр 2023, 10:33
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Масштабна ДТП сталася у Київській області на 118 кілометрі автодороги «Київ-Харків» поблизу села Панфили вчора, 18 квітня, ввечері.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників о 23.15 18 квітня.

По прибуттю рятувальників встановлено, що горять три фури, у ємкості 3-ї фури знаходиться гас. Під час пожежі було виявлено двох загиблих, — вказано в повідомленні.

Пожежу було локалізовано о 03.35 19 квітня, а ліквідовано о 03.53. На місці події працювали шість одиниць техніки та 22 рятувальники.

Обставини інциденту не уточнюються.

Наслідки ДТП на Київщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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