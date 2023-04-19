Российскую пенсионерку оштрафовали за комплимент Зеленскому

В России за упоминание Владимира Зеленского оштрафовали 70-летнюю женщину, фото: ТСН

https://racurs.ua/n182149-rossiyskuu-pensionerku-oshtrafovali-za-kompliment-zelenskomu.html

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У росії на 40 тис. рублів (близько 18 тис. грн) оштрафували 70-річну пенсіонерку Ольгу Слегіну, котра під час лікування у санаторії позитивно висловилася про президента України Володимира Зеленського.

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Пенсіонерку оштрафували за звинуваченням у «дискредитації російської армії». Про це повідомляє російське видання «ОВД-Інфо».

Протокол на жінку склали через її слова, що українці молодці — захищають свою країну, а президент України Володимир Зеленський — розумна і гарна людина. Вона вимовила їх у санаторії під час лікування, — інформує видання.

На пенсіонерку донесли дві офіціантки та колишній співробітник федеральної служби виконання покарань рф на пенсії.

При цьому в протоколі силовики закидали жінці слова, які вона не говорила. Зокрема нібито пенсіонерка сказала, що «Зеленський скоро захопить росію і всім стане погано», — зазначає видання.

У російському правозахисному центрі «Меморіал» вважають, що жінку, яка погано бачить, переконали підписати протокол.

Зазначається, що саме засідання щербинського райсуду москви, який ухвалив цей вирок, тривало близько п’яти хвилин.

Суддя відмовила … в клопотанні про відкладення засідання через погане самопочуття Слегіної, заявивши, що якщо вона «не в реанімації лежить», то це не поважна причина, — додає видання.

Джерело: «ОВД-Інфо»