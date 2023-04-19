МИД отзывает для консультаций посла Украины в беларуси, фото: ZN,ua

https://racurs.ua/n182148-posla-ukrainy-otzyvaut-iz-belarusi-iz-za-vstrechi-lukashenko-s-pushilinym-mid.html

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МЗС України відкликає для консультацій посла у білорусі Ігоря Кизима для консультацій.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

Причиною ухвалення такого рішення цього стала проведена вчора, 18 квітня, у Мінську зустріч білоруського диктатора олександра лукашенка з донецьким терористом денисок пушиліним.

У МЗС такі дії білоруської влади розглядають як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку.

Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ, — наголошують у МЗС.

Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України, — додають у відомстві.

18 квітня під час зустрічі з пушиліним лукашенко, зокрема, запропонував допомогти «відновити і нормалізувати» життя в Донецьку. пушилін раніше вже відвідував білорусь — у липні 2022 року.