Посла України відкликають з білорусі через зустріч лукашенка із пушиліним — МЗСhttps://racurs.ua/ua/n182148-posla-ukrayiny-vidklykaut-z-bilorusi-cherez-zustrich-lukashenka-iz-pushylinym-mzs.htmlРакурс
МЗС України відкликає для консультацій посла у білорусі Ігоря Кизима для консультацій.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Причиною ухвалення такого рішення цього стала проведена вчора, 18 квітня, у Мінську зустріч білоруського диктатора олександра лукашенка з донецьким терористом денисок пушиліним.
У МЗС такі дії білоруської влади розглядають як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку.
Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ, — наголошують у МЗС.
Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України, — додають у відомстві.
18 квітня під час зустрічі з пушиліним лукашенко, зокрема, запропонував допомогти «відновити і нормалізувати» життя в Донецьку. пушилін раніше вже відвідував білорусь — у липні 2022 року.