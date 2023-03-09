Рів з крокодилами - в українців запитали про лукашенка і майбутні відносини з білоруссю

https://racurs.ua/ua/n180728-riv-z-krokodylamy-v-ukrayinciv-zapytaly-pro-lukashenka-i-maybutni-vidnosyny-z-bilorussu.html

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Переважна більшість опитаних соціологами українців (80,6%) вважають, що білорусь є стороною війни, яка воює проти України. Протилежної думки дотримуються 7,5% опитаних, повідомили в Центрі Разумкова за результатами проведеного соціологічного опитування.

Загалом українське суспільство демонструє негативне ставлення до білорусі. Понад 80% респондентів ставляться до цієї країни-сателіта російського режиму путіна негативно (56,3% — цілком негативно, 24,4% — переважно негативно). Позитивне ставлення до білорусі висловили 12,4% опитаних (3,1% — цілком позитивне, 9,3% — переважно позитивне).

Ще більш негативно громадяни України ставляться до олександра лукашенка. Понад 90% респондентів ставляться до самопроголошеного президента-диктатора негативно (76,3% — цілком негативно, 15,9% — переважно негативно). Позитивно до лукашенка ставляться 3,3% опитаних (0,5% — цілком позитивно, а 2,8% — переважно позитивно).

Дві третини опитаних повністю (46,7%) або скоріше (22,5%) підтримують повний розрив усіх стосунків України з білоруссю після перемоги України. Зовсім не підтримують повний розрив усіх стосунків України з білоруссю 5,4% опитаних, скоріше не підтримують — 11,2%.

Центр Разумкова провів опитування з 22 лютого по 1 березня 2023 року методом face-to-face. Воно відбулося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичніі відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідкими російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.