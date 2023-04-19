Задержали киевлянина, который помогал врагу распространять фейки, фото: СБУ

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Ракурс

У Києві затримали місцевого жителя, який допомагав ворогу поширювати фейки про суспільно-політичну обстановку в столиці.

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Він позиціонував себе як «фіксера» (жаргонний термін, котрим називають людей. які допомагають ЗМІ висвітлювати події — зокрема, здійснюють пошук сюжетів та співрозмовників) і дистанційно співпрацював з редакцією прокремлівського інформагентства «Бел.ru», котре розташоване на території Бєлгородської області рф. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Він передавав російським «журналістам» вигадану та викривлену інформацію про події в Україні, у тому числі про нібито загострення внутрішньої обстановки у Києві після російських ракетних ударів по місту, — зазначають в СБУ.

Крім того, додають у спецслужбі, зловмисник публічно підтримував дії російських окупантів і заперечував їхні злочини в Бучі, Ірпені та Ізюмі. Отриману дезінформацію у «Бел.ru» використовували для підготовки фейкових новин про війну в Україні.

Свої антиукраїнські наративи затриманий також оприлюднював на власних сторінках у соцмережах, зокрема й у заборонених в Україні.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігуранта проти нашої держави, — наголошують в СБУ.

Під час обшуків у зловмисника виявили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436−2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф в Україні, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.