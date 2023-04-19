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Артиллеристы точным выстрелом уничтожили вражеский «Бук» под Авдеевкой (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182151-artilleristy-tochnym-vystrelom-unichtojili-vrajeskiy-buk-pod-avdeevkoy-video.htmlРакурс
Захисники України виявили та влучним пострілом знищили ворожий комплекс протиповітряної оборони «Бук» на Авдіївському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 19 квітня, опубліковане в Telegram-каналі 109-ї бригади ТРО.
Наші розвідники Покровського батальйону помітили під Новобахмутівкою (це Авдіївський напрям) — ворожий зенітно-ракетний комплекс «Бук». Одразу викликали артилерію, яка відпрацювала навідмінно, — вказано в описі відео.
Зазначається, у ворожий комплекс ППО артилеристи влучили з першого пострілу.
Смерть ворогам та техніці наступила миттєво, — наголошується в описі відео.
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