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Уничтожение российской системы ПВО, скриншот видео

Артиллеристы точным выстрелом уничтожили вражеский «Бук» под Авдеевкой (ВИДЕО)

19 апр 2023, 15:02
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Захисники України виявили та влучним пострілом знищили ворожий комплекс протиповітряної оборони «Бук» на Авдіївському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 19 квітня, опубліковане в Telegram-каналі 109-ї бригади ТРО.

Наші розвідники Покровського батальйону помітили під Новобахмутівкою (це Авдіївський напрям) — ворожий зенітно-ракетний комплекс «Бук». Одразу викликали артилерію, яка відпрацювала навідмінно, — вказано в описі відео.

Зазначається, у ворожий комплекс ППО артилеристи влучили з першого пострілу.

Смерть ворогам та техніці наступила миттєво, — наголошується в описі відео.

Источник: Ракурс


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