Захисники України виявили та влучним пострілом знищили ворожий комплекс протиповітряної оборони «Бук» на Авдіївському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 19 квітня, опубліковане в Telegram-каналі 109-ї бригади ТРО.

Наші розвідники Покровського батальйону помітили під Новобахмутівкою (це Авдіївський напрям) — ворожий зенітно-ракетний комплекс «Бук». Одразу викликали артилерію, яка відпрацювала навідмінно, — вказано в описі відео.