Зеленский проинспектировал заграждения на границе с беларусью

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Ракурс

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Волинську область 19 квітня відвідав прикордонну ділянку, де сходяться кордони трьох держав: України, Польщі та білорусі.

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Прикордонники продемонстрували обсяг робіт, які були виконані з початку 2022 року задля укріплення кордону з білоруссю.

З метою забезпечення надійного захисту українського кордону та готовності до відбиття можливого вторгнення противника з території білорусі відбувається нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем віддаленого відеоспостереження, — повідомили з ОП.

Президент також оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів на кордоні.

З позиції спостережного поста було продемонстровано, як за допомогою систем віддаленого відеоспостереження здійснюється цілодобовий нагляд за лінією кордону. Главі держави показали системи виявлення безпілотних літальних апаратів.