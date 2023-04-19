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Зеленський проінспектував кордон з білоруссю
Зеленський проінспектував загородження на кордоні з білоруссю (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n182154-zelenskyy-proinspektuvav-zagorodjennya-na-kordon-z-bilorussu-foto.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Волинську область 19 квітня відвідав прикордонну ділянку, де сходяться кордони трьох держав: України, Польщі та білорусі.
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Прикордонники продемонстрували обсяг робіт, які були виконані з початку 2022 року задля укріплення кордону з білоруссю.
З метою забезпечення надійного захисту українського кордону та готовності до відбиття можливого вторгнення противника з території білорусі відбувається нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем віддаленого відеоспостереження, — повідомили з ОП.
Президент також оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів на кордоні.
З позиції спостережного поста було продемонстровано, як за допомогою систем віддаленого відеоспостереження здійснюється цілодобовий нагляд за лінією кордону. Главі держави показали системи виявлення безпілотних літальних апаратів.