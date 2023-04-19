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Ракурс
Зеленський проінспектував кордон з білоруссю

Зеленський проінспектував загородження на кордоні з білоруссю (ФОТО)

19 кві 2023, 15:55
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Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Волинську область 19 квітня відвідав прикордонну ділянку, де сходяться кордони трьох держав: України, Польщі та білорусі.


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Прикордонники продемонстрували обсяг робіт, які були виконані з початку 2022 року задля укріплення кордону з білоруссю.

Зеленський проінспектував кордон з білоруссю

З метою забезпечення надійного захисту українського кордону та готовності до відбиття можливого вторгнення противника з території білорусі відбувається нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем віддаленого відеоспостереження, — повідомили з ОП.

Президент також оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів на кордоні.

Зеленський проінспектував кордон з білоруссю

З позиції спостережного поста було продемонстровано, як за допомогою систем віддаленого відеоспостереження здійснюється цілодобовий нагляд за лінією кордону. Главі держави показали системи виявлення безпілотних літальних апаратів.

Зеленський проінспектував кордон з білоруссю

Зеленський проінспектував кордон з білоруссю

Джерело: Ракурс


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