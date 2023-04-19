Україна отримала від Німеччини другий з чотирьох ЗРК IRIS-T.

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Це підтвердила в розмові з Sueddeutsche. de речниця уряду ФРН.

Раніше українські військові заявляли про максимальну ефективність цього німецького засобу ППО у боротьбі з російськими цілями.

Крім того, усі шість танків Leopard 2, які Іспанія обіцяла передати Україні, прибули до порту на півночі країни. Раніше міністерка оборони Іспанії повідомляла, що танки мають бути в Україні вже до кінця квітня.

Крім того, до України прибули системи ППО Patriot від трьох країн: США, Нідерландів та Німеччини. Про це повідомив 19 квітня заступник міністра оборони Павлюк.